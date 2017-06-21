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21 Haziran 2017 10:47

Başkan Yağcı iftar programlarına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstiklal Mahallesi’nde kurulan iftar programına, ardından da Pazaryerililer Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Başkan Yağcı iftar programlarına katıldı

21 Haziran 2017 10:47


İlk olarak İstiklal Mahallesi’nde kurulan iftar programına katılan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, vatandaşlarla birlikte oruç açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek,” Geleneksel mahalle iftarlarımız kapsamında bu akşam İstiklal Mahallemizin çok değerli sakinleri ile bir araya geldik. Öncelikle bu mübarek ayın hepimizin hakkında hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Bu akşamki iftar programımıza teşrifleriniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Artık son günlerine yaklaştık. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı da çok önemli bir ay. İçinde bin aydan daha hayırlı neticeler veren bir ay. Şehrimizin her bir köşesinde bu sofraları kurduk. Bu sofralar, sevgi, kardeşlik, bereket, huzur ve yardımlaşma sofraları” dedi.


Ardından, Bilecik Pazaryerililer Derneği’nin iftar programına katılan Başkan Yağcı, Bilecik Pazaryerililer Derneği’nin düzenlemiş olduğu birlik ve beraberlik iftarında ilde yaşayan Pazaryerili hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirtti. Yağcı, “Davetleri sebebiyle Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Bey ve Bilecik Pazaryerililer Dernek Başkanı Sinan Karabulut’a, Yönetimine ve iftar yemeğinde bulunan tüm Pazarcıklı hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Pazaryerililer Dernek Başkanı Sinan Karabulut’a hediye taktim etti.




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