Başkan Yağcı, kazada hayatını kaybeden Akgök’ün ailesini ziyaret etti

Aileye baş sağlığı dileyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “Söğüt ilçemizde geçtiğimiz hafta motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Yiğit Akgök kardeşimizin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Elim kaza sonucu hayatını kaybeden Yiğit kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.
Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programının ardından İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar ile birlikte mahalle sakini Ali Tati’nin evine de konuk oldu.