Başkan Yağcı, mukabele programı hatim etkinliğine katıldı

Yoğun ilgi ve sevgi ile karşılanan Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen mukabele programına katılan eğitmenlere altın hediye ederken, mahalle sakinlerine de Yasin-i Şerif kitabı hediye etti. Ziyaretlerinde mahalle sakinlerine hitaben konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’teki bütün mahallelerde güzel ve anlamlı bir hizmet yapıldığına dikkat çekti. Yapılan mekanların, insanlar tarafından kullanılması ve içinde faaliyetlerin olması ile anlam bulduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları söyledi:

’’Öncelikle bütün hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan’ı şeriflerini tebrik ediyorum, Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, Cenabı Allah’ın bizleri daha nice güzel gecelere ve bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, çok şükür bu yıl da Ramazan ayına erişmek nasip oldu ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bizler her zaman eserler yapabiliriz, mekanlar oluşturabiliriz. Ancak bu mekanlara anlam ve değer katan şey, sizlerin bu mekanları doldurmanız ve burada faydalı ve verimli faaliyetlerde bulunmanızdır. Çok şükür ki sizler burada Cenabı Allah’ın ismini okuyorsunuz, Kur’an-ı Kerim’deki güzellikleri öğreniyorsunuz. Gerçekten bizler de bu anlamda büyük bir mutluluk yaşıyoruz, Bizlere güvenerek, bu güzel hizmeti alma adına böyle mekanları doldurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hele ki böyle güzel ve mübarek zaman dilimlerinde bütün mahalle konaklarımızda Kur’an-ı Kerim’in okunması çok daha ayrı ve önemli bir husus. Sizler böyle güzel mekanlarda Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i okumakla büyük bir sevap kazanıyorsunuz ve bizleri de inşallah bu sevaba ortak ediyorsunuz. Gerçekten bu tür mekanların böyle hizmetlere vasıta olması bizleri de son derece memnun ediyor. Sizlerin bu katılımı ile bu mekanlar anlam bulur. Lütfen bizleri de dualarınızda unutmayın.’’

’’Al yıldızlı bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın dinmemesi için birbirimizi daha çok sevelim ve sayalım’’

Toplum ve aileler arasındaki sevgi ve kardeşliğin önemine değinen Belediye Başkanı Selim Yağcı, ’’Her zaman belirttiğimiz gibi bizim en büyük gücümüz, birliğimiz ve aramızdaki sevgimizdir. Bizler bu gece Cenabı Allah’a ellerimizi açıp, bizleri affetmesi için dua edeceğiz. Ancak şunu da unutmamalıyız ki affedilmemiz için bizlerin de affetmeyi bilmesi gerekir. Yani bazen çocuğumuz ve komşumuzla bile çok küçük bir nedenden dolayı darılabiliyoruz. Onun için her zaman birbirimizin küçük hatalarını görmeyeceğiz ve affedeceğiz ki Cenabı Allah da bizleri bu mübarek gün ve gecelerin hatırına affetsin. Eğer biz ailemizde sevgiyi esas alırsak, bu sevgi sokağımıza ve mahallemize taşır. Eğer şehrimizde sevgiyi temel esas yaparsak bu sevgi ve kardeşlik ülke geneline yayılır’’ dedi.

’’Bütün Müslüman kardeşlerimizin sulh ve sükuna erişmeleri için dua edelim’’

Güzel ve her türlü imkanın olduğu bir şehir ve ülkede yaşadıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Selim Yağcı, sözlerini şöyle tamamladı:

’’Değerli kardeşlerim, gerçekten bizler şehir ve ülke olarak güzel imkanlar içindeyiz. Ramazan ayının tüm güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz. Bunu her yerde ve her fırsatta dile getiriyorum. Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. Bu birlik ve beraberliğin bozulmaması için elimizden geleni yapmalıyız. İnsan, hiçbir zaman hatasız olmaz. Lütfen birbirimizin hatasını hoş görelim ve onun düzeltilmesine ilişkin güzel şekilde davranış gösterelim. Birlik ve beraberlik çok önemlidir diyoruz. Çünkü etrafımızdaki komşu ülkeleri görüyoruz. İçinde bulunduğumuz güzel nimetler için şükretmekle birlikte lütfen o kardeşlerimize de dua edelim. Onların da bayrama huzur, sükun ve barış içinde girmeleri için Cenabı Allah’a dua edelim.”

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretinde ayrıca Ertuğrulgazi Mahallesinde, Kur’an-ı Kerim dersi alan çocukları ziyaret ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı ziyaretlerinde, mahalle konaklarındaki kadınlara Yasin-i Şerif kitabı hediye ederken, eğitmenlere de küçük altın hediye etti.