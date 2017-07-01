Başkan Yağcı, şehir merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

İncelemeler sırasında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilk olarak yaya kaldırım ve yol çalışmalarını incelediklerini belirterek, ”Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir ortamda yaşamaları için var gücümüzle ekibimizle beraber çalışıyoruz. Her şey temiz ve yaşanabilir Bilecik için. Şehir merkezimizde bulunan belediye dükkanlarımızın üzerindeki kahvehanenin tahliye edilip restore çalışmalarını yerinde inceledik. İnşallah çok kısa zamanda Bilecik esnafımıza ve halkımıza hizmet verecek konuma getireceğiz. Ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Gününde şehitlerimizin anısına ilişkin olarak anıt çalışmalarımız devam ediyor. 15 Temmuz günü güzel bir törenle şehit ve gazilerimize minnetimizin ifadesi olarak anıtımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık unutturmayacağız. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Büyüyen ve gelişen Bilecik’imizde daha verimli, daha kaliteli ve vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek adına yaptırdığımız belediyemiz yeni ek binamızın çalışmalarını yerinde inceledim. Çalışmalar hakkında teknik ekibimizden bilgi aldım. İnşallah yapımı en kısa sürede tamamlandıktan sonra değerli Bilecikli hemşehrilerimize hizmete vereceğiz. Alt yapısından üst görünümüne kadar komple bakımdan geçen yüzme havuzumuz yaza hazır. Yaz spor okullarımıza gelen çocuklarımız için ve tüm vatandaşlarımızın rahat bir yaz süreci geçirmeleri, eğlenmeleri için yeniden tanzim ediyoruz. Fayanslardan, elektrik ve motor aksanına kadar büyük bir bakımdan geçen yüzme havuzumuz pazartesi günü siz değerli hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır. Şu ana kadar binlerce öğrencinin hizmet aldığı Su Eğlence Dünyasında bu yıl da çocuklara; 09.30’dan 13.00’e kadar birer saat ile 3 seans halinde hizmet verirken, yetişkinler için de 13.00 ve 16.00 ile 16.30 ve 19.30 saatleri arasında hizmet verecek. Şehit ve gazi aileleri için yüzde 50 indirimin yapılacağı Su Eğlence Dünyası için ayrıca Halk Dolmuşlarından H Hattı, her 15 dakikada ulaşım hizmeti verilecek” dedi.