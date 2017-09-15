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15 Eylül 2017 10:33

Başkan Yağcı, soğutma çalışmalarını inceledi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinden Bilecik’in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, 5 gündür devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Başkan Yağcı, soğutma çalışmalarını inceledi

15 Eylül 2017 10:33


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Kütahya’dan başlayıp, Bozüyük’e devam eden yangın soğutma çalışmalarında çalışan personel ve yetkilileri ziyaret ederek, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile de bir araya geldi. Yangın söndürme çalışmaları hakkında Karacabey ve Bakıcı’dan bilgi alan Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve önerilerde bulundu. Meydana gelen yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, vatandaş ve millet olarak dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:


’’Bugün Bozüyük ilçemizde başlayan ve 5 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı. Gerçekten devletimiz, bütün birimleri ve vatandaşlarımız ile gerek askeriye gerek mülkiye gerek diğer kamu ve kuruluşundaki kardeşlerimiz ile birlikte çalıştılar. Sadece Bilecik’te değil, ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız tarafından adeta bir savunma hattı oluşturulmuş ve ciğerlerimiz olan ormanlarımızın yanmasına engellediler. Orman Genel Müdürümüz burada, işletme müdürlerimiz ve diğer yetkililer burada, belediye başkanımız burada, kaymakamımız burada. Dün de Sayın valimiz ve vekilimiz dün buradaydı. Ben emeği geçen bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum.’’



’’Vatandaşlarımızdan piknik ve buna benzer etkinliklerde daha dikkatli olmalarını rica ediyorum’’


Konuşmasında vatandaşlarımıza yangınların çıkmaması yönünde dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:


’’Burada şunu ifade etmek istiyorum. Çok zararsız görünen bir mangal yakmak ve üzerinde bir çay pişirmenin bizlere ne şekilde mal olduğunu gösteriyor. Lütfen istirham ediyorum. Mutlaka ormanda piknik de yapacağız, çay da içeceğiz. Ancak bunu dikkatli ve kuralına uygun şekilde yapalım. Anız yakmak gibi artık demode bir yöntemi bırakalım. Hem canlıların yanmasına hem de doğanın dengesini bozmaya yönelik gayretlerde bulunmayalım, böyle yangınlara sebebiyet vermeyelim. Önemli olan yangını söndürmekten ziyaret onun çıkmaması yönünde bilinçli olmak ve ona göre hareket etmek önemlidir. Ben bütün hemşehrim ve kardeşlerimi uyarıyorum" dedi.



’’İnşallah buraları en kısa zamanda yeşillendirilerek geleceğimize bırakılacak’’


Meydana gelen yangının büyük olduğunu ve Orman Genel Müdürü Karacabey ile yapılan görüşmede, burada çıkan yangın sonucu zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması yönünde çalışmaların olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, ’’Cenabı Hak bizlere bu tür afetleri bir daha yaşatmasın. İnşallah yanan yerlerin de en kısa süre içerisinde değerlendirileceğini söyleyebilirim. Genel Müdürümüzün de bu anlamda şimdiden başlayan bir plan ve programı olduğunu öğrendik. İnşallah bu yanan yerleri yeniden ağaçlandırarak, geleceğe daha güzel şekilde bırakacağız" ifadelerini kullandı.




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