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05 Temmuz 2017 12:27

Başkan Yağcı, Vali Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Valiliğine atanan Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yağcı, Vali Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

05 Temmuz 2017 12:27


Vali Büyükakın, Belediye Başkanı Yağcı’yı kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik’in kalkınması ve gelişmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Belediye Başkanı Yağcı da Vali Büyükakın’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Şehrimizin konumu ve durumuna ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın valimizin konulara yaklaşımı şehrimizin konularının değerlendirilmesi ile bunlara vukufiyeti bizleri son derece mutlu etti. Güzel bir çalışma süreci olacağına canı gönülden inanıyorum. Sayın valimize yeni başladığı Bilecik Valiliği görevinde başarılar diliyorum. Her zaman yapacağı çalışmalarda yerel yönetim temsilcisi ve Belediye Başkanı olarak yanında olduğumuzu; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi, dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarma yolculuğuna durmadan, yılmadan koşar adımlarla devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.


Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban da Vali Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.




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