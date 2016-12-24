Başkan Yağcı ve Yıldırım mahalle sakinleriyle buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ertuğrulgazi Mahalle Konağı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe teşkilatı ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi’nin her gün geliştiğini söyledi. Yağcı, “Bu zamana kadar birlikte yaptığımız hizmetlerimiz ve 2017 yılında birlikte gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında bilgi vereceğiz. Bizi programa davet eden başta AK Parti Merkez ilçe Başkanımız Serkan Yıldırım ve yönetimimize, mahalle muhtarımız Niyazi Aydın’a ve Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ederim. Hep birlikte daha iyiye daha güzele” dedi.