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14 Nisan 2017 15:29

Başkan Yağcı’dan Başbakan Yıldırım’ı coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 14 Nisan günü Bilecik’te miting yapan Başbakan Binali Yıldırım’ı büyük bir coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür etti.

Başkan Yağcı’dan Başbakan Yıldırım’ı coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür

14 Nisan 2017 15:29


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı açıklamada; Başbakan Binali Yıldırım’ı Bileciklilerin büyük bir coşkuyla karşıladıklarını belirterek, “İlimize teşrif eden Başbakanımız Binali Yıldırım ve kıymetli eşleri Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki kıymetli konukları büyük bir coşkuyla karşılayan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirilen organizasyonun hazırlanmasında emeği olan başta AK Parti il ve ilçe başkanlığı ile değerli üyelerine, ilimizdeki güvenliği sağlayan Emniyet Müdürlüğü teşkilatımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.


“Bilecik, sergilenen bu tablo ile her zaman kendisine yakışanı yaptı”


Halk oylamasına iki gün kala Bilecik’te büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığına vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:


’’Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin yapacağımız halk oylamasına günler kala, büyük bir ev sahipliğine imza attı. Bu anlamda, ilimize teşrif eden Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kıymetli Eşleri Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki kıymetli konukları büyük bir coşkuyla karşılayan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik, sergilenen bu tablo ile her zaman kendisine yakışanı yaptı ve kendileri ve ülkesi için çalışan devlet ve hükümet büyüklerini en güzel ve en coşkulu şekilde karşıladı. Bu anlamda Osmanlı Devletinin filizlerinin atıldığı Bilecik’imize teşrif eden Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kıymetli Eşleri Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki kıymetli konuklara teşekkür ediyor, kutlu davadaki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Diriliş’in Şehri Bilecik’in; 16 Nisanda da Mazlumların ve Mağdurların Gür Sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve ekibinin yanında yer alacağına olan inancımı belirterek, selam ve saygılarımı sunuyorum.’’




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