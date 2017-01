Başkan Yağcı’dan teröre kınama mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen terörist saldırı hakkında bir mesaj yayımladı.

Başkan Yağcı, yayımladığı mesajında; ’’Bugün artık bütün dünya ülkeleri ve milletleri şunu iyi bilmeleri gerekir ki terör, sadece bir millet ve ülke için değil; her millet ve dinden insanın canını yaktığı için tüm dünya devletlerinin teröre karşı ortak bir tavır takınmasının vaktidir’’ dedi.

Mesajında; ’’Yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde teröristler yine kendine yakışan bir eylemde bulunarak, 1 polisimiz ile 38 insanın yaşamına son vermiştir’’ ifadesine yer veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:

’’Bu hain, vahşi ve topyekun insanlık suçu niteliğindeki saldırıda yaşamını kaybedenler arasında vatandaşlarımız olduğu gibi yabancı uyruklu insanlar da bulunuyor. Yeni umut ve yeni heyecanlarla girmeyi arzuladığımız 2017’nin ilk saatlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bu saldırı, şunu gösterdi ki terör her zaman birçok ülke ve milleten olan insanın canını yakabilmektedir. Her zaman belirttiğimiz gibi terör ve terör eylemleri cinayet, katliam ve can yakmaktan besleniyor. Bu caniliğe karşı bütün dünyanın ortak bir duruşla karşı koyması ve masum canların yitirilmesine göz yummamaları gerekmektedir ve bütün terör ve terörist gruplara ülkemiz ve yöneticilerinin takındığı tavrı bütün dünya liderlerinin de samimi bir şekilde takınmalarının gerekliliği anlaşılmalıdır. Devlet ve liderlerinin olduğu gibi bütün dünya insanlarının da artık terörün iç yüzünü görmeleri ve buna karşı ortak bir düşüncede olmaları son derece önemlidir. Çünkü bu saldırı bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır.’’