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21 Haziran 2017 15:46

Başkan Yağcı’dan Vali Elban’a veda ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yağcı’dan Vali Elban’a veda ziyareti

21 Haziran 2017 15:46


Ziyarette bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban’ı makamında ziyaret ettiğini belirterek, ”Valimiz, yaptığı çalışmalarla, insani değerleriyle, dostluğu, arkadaşlığı ve devlet adamlığıyla, şehrimizde ve şehir insanımız üzerinde, bizler üzerinde çok olumlu izler ve güzel anılar bıraktı. Görev süreleri boyunca sayın Valimiz Süleyman Elban bey Bilecik’imizde gerçekten güzel hizmetlerde bulundu. Yaptığı bu güzel çalışmalar dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.


Bilecik Valisi Süleyman Elban ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür etti.




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