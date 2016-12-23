Başkan Yağcı’nın Ankara temasları

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Bilecik (iha) - Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirilen 114. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, başkentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’i makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, daha sonra Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakırı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ecel’i ziyaret etti. Temasları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Korunan Alan Değerleme Şube Müdürü Ahmet Çömlekçi’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşçıoğlu ile Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Çırak’ı da ziyaret etti.

Ziyaretleri hakkında kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek, şehrimiz için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişleri yaptıklarını kaydetti.