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24 Haziran 2017 11:29

Başkan Yağcı’ya ziyaretler

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Yağcı’ya ziyaretler

24 Haziran 2017 11:29


Başkan Yağcı’yı makamına ilk olarak ziyaret eden Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Alp Arslan oldu. Ardından sanatçı olan Okan Karacan ve ailesi, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ”Hakimler Savcılar Kurulu üyesi, okul arkadaşım değerli kardeşim Alp Arslan Bey ziyaretimize geldiler. Ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Diğer misafirlerim ise; Sanatçı kardeşimiz Okan Karacan ve ailesi oldu. Eski kiloları ile tanıdığımız Okan Bey’i tanımakta güçlük çektik. Kendisini genç ve dinamik görmek bizleri son derece mutlu etti, sanat hayatında başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Yağcı, kendisini makamında ziyaret eden konuklarına hediyeler takdim etti.




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