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13 Temmuz 2017 11:03

Başkan Yağcı’ya ziyaretler

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya makamında ziyaretler devam ediyor.

Başkan Yağcı’ya ziyaretler

13 Temmuz 2017 11:03


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başmüfettişi Yaşar Taşdemir, ardından Adana’da düzenlenen Hapkido Türkiye Şampiyonası’nda 1’inci olan sporcular ziyarette bulundular.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ”SGK Başmüfettişi Yaşar Taşdemir bey görev sebebiyle geldikleri ilimizde bizleri de ziyaret ettiler. Kendilerini görmekten, makamımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Diğer konuklarımız ise; Adana’da düzenlenen toplam 700 yarışmacının katıldığı Hapkido Türkiye şampiyonasında 74 kilogramda Berkan Çeşmeci, 68 Kilogramda Berkem Çeşmesi ve 63 kilogramda Kamil Kır kardeşlerimiz Türkiye 1’incisi oldular. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza çok teşekkür ederim. Katkıları gayretleri sebebiyle Belediyemiz Spor Kulübü Başkanı Emin Yağcı beye sporcularımızın eğitimlerini veren Antrenör Ahmet Sinan Özcan hocamıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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