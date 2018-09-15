İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yalçın, Ahi Dağı çalışmalarını inceledi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan Ahi Dağı çalışmalarını inceledi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri ilçesini Bursa'ya bağlayan Ahi Dağı çalışmalarını inceledi.


Başkan Yalçın, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Bursa temasları dönüşümüzde Ahi Dağı yolu çalışanlarına kolay gelsin temennisinde bulunduk. Çok güzel yol oluyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.