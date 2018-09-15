Başkan Yalçın, Ahi Dağı çalışmalarını inceledi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri ilçesini Bursa'ya bağlayan Ahi Dağı çalışmalarını inceledi.

Başkan Yalçın, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Bursa temasları dönüşümüzde Ahi Dağı yolu çalışanlarına kolay gelsin temennisinde bulunduk. Çok güzel yol oluyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.