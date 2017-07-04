Başkan Yalçın, Ahı Dağı Yolundaki çalışmaları inceledi

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ahı Dağı Yolu 3’üncü etap çalışmalarına başladıklarını belirterek, ”İlçemizi İnegöl ve Bursa’ya bağlayan yol özelikle Gümüşdere ve Kurşunlu arası çok sıkıntılıydı. 20 kilometrelik kesim bizlere yakışmıyordu. Hemşerilerimizin en büyük isteği Bursa’da yaşayan 25 bin kişinin ana baba ocağı topraklara ulaşımını geniş güvenli şekilde sağlanması, aynı zamanda gemlik limanına malzeme taşıyan sanayicilerin isteği yolun standardının yükseltilip limana ucuz ve rahat bir şekilde ulaşmaktı. İlçemizin tanıtımı sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için adeta Bursa ile aramızda aşılmaz duvar gibi olan ahi dağı yolunun genişlemesi standardının yükseltilmesi gerekiyordu. gayret bizden zafer Allah’ındır diyerek çalışmalara temaslara başlıyoruz. Ardından, Mezbahane ve odun deposu arasındaki mesafeyi düzenleme yapmak için Karayolları Bilecik İşletme Müdürü Bahtiyar Bey ile yerinde incelemelerde bulunduk. Katkılarından dolayı Karayolları Bölge Müdürü başta olmak üzere tüm personeline ve çalışanlarına şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.