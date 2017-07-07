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07 Temmuz 2017 10:50

Başkan Yalçın, çalışmaları yerinde inceledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede bulunan Küçükelmalı tabiat parkı ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yalçın, çalışmaları yerinde inceledi

07 Temmuz 2017 10:50


İncelemeler hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Küçükelmalı tabiat parkı yeşilin her tonu asırlık cam ağaçları kuş cıvıltıları güzelim göleti eşsiz doğası ile doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak tescillenmiş zamanın unutulduğu yerdir, önümüzdeki yıllarda tesisleşme bakımından projeleri çizildi. İnşallah yatırımlarla birlikte doğası daha da ön plana çıkacak. Herkesin görmesi zihin sağlığı ve bol oksijeni ile sağlık ve dinlenme bakımından herkesin ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Herkesi bu doğa harikası yeri görmeye davet ediyorum. Bir diğer çalışma olan mezbahane ile odun deposu arasında yol genişletme kaldırım çalışması yapacağız. Aynı zamanda iki taraflı fidan dikim çalışması yapacağız. Yağmur ve kar sularını yolun üzerinden geçen araçların can ve mal güvenliğini sağlamak için korgire boruları yer altına düşüyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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