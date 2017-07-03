Başkan Yalçın, genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

Pazaryeri bir düğün salonunda düzenlenen Kerem Fırat Yıldız, Selin Beler çiftinin nikah törenine katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Çifte bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Yalçın, “Genç çiftimizin nikahlarını kıydık. Mutluluklarına ortak olduk. Selin, Kerem Fırat çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Ailelerine hayırlı uğurlu temennisinde bulunuyorum” dedi.

Öte yandan Başkan Yalçın, Pazaryeri sakinlerinden Ahmet Kuyucu ve Alaaddin Yalamaç’ın çocukları Canan ve Onur çiftinin nikahlarını da kıyarak, çifte sağlık huzur ve mutluluk dolu bir ömür diledi.