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11 Mayıs 2018 14:30

Başkan Yalçın tadilat çalışmaları yerinde inceledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ilçede devam tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yalçın tadilat çalışmaları yerinde inceledi

11 Mayıs 2018 14:30


Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ilçede devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “İlçemizi değiştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. İlçe pazarımızın kurulduğu hemşehrilerimizin tuvalet ihtiyacını kullandığı umumi tuvaletlerimizde tadilat çalışmalarına başladık. Daha temiz düzenli Pazarcık için hem ilçe pazarımızın hem de otogar tuvaletlerinde tadilat çalışmalarına başladık. En yakın zamanda yeni haliyle tuvaletleri hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.




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