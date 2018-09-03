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03 Eylül 2018 12:47

Başkan Yalçın yüzme havuzu inşaat çalışmalarını inceledi

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, açık yüzme havuzunun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yalçın yüzme havuzu inşaat çalışmalarını inceledi

03 Eylül 2018 12:47


Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçın, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Yalçın, “İlçemizi değiştirmeye geliştirmeye devam ediyoruz. Ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız diyerek çıktığımız bu kutlu yolda seçim beyannamesinde söz verdiğimiz hizmetlerin kat be kat hizmet olarak üzerine çıkmayı yüce rabbim nasip etti. Vizyon projelerimizden hanımlar lokali ve sosyal tesis projesi ve açık yüzme havuzu inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hanımlar lokali ve sosyal tesis 450 metrekare taban alanlı 2 kat toplam bin metrekare olacak. Dış kaplaması, taş kaplama ve sundurmaları ile ilçemize yeni bir kimlik kazandıracağız” dedi.




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