Başkan Yalçın’a teşekkür ziyareti

Bozüyük Pazaryerililer Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan ziyarette dernek ve Pazaryerine yapılan çalışmalara hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Dernek Yönetim Kurumu üyesi Mecit Çakır’ın da katıldığı ziyaretten memnuniyetini dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi her platformda en iyi şekilde temsil eden Pazaryerimizin gurur kaynağı hemşehrilerimizden, Bozüyük’teki elçilerimizden her daim birlik ve beraberliğimizin mimarı olan Bozüyük Pazaryerililer Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve Mecit Çakır 2 Nisan Pazar gecesi Bozüyük’te düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik Gecesindeki katkılarımızdan dolayı derneğimiz ve Bozüyük’te yaşayan hemşehrilerimiz adına teşekkür ziyaretine geldiler. İyi ki biriz, iyi ki beraberiz, iyi ki Pazaryeriliyiz" dedi.