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29 Haziran 2017 12:12

Başkan Yalçın’dan İller Bankası Bölge Müdürü Karaçam’a ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yalçın’dan İller Bankası Bölge Müdürü Karaçam’a ziyaret

29 Haziran 2017 12:12


Başkan Yalçın, ziyarette İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam’a ilçede yapımı devam eden, İş Ticaret ve Kültür Merkezi, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, hanımlar lokali ve diğer projeler hakkında bilgi verdi. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Yalçın, “İlçemize kazandırdığımız ve kazandırmaya çalıştığımız projeler hakkında İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam beyle fikir alışverişinde bulunduk. Müdürümüzün bize gösterdikleri ilgi alakadan dolayı şahsım ve ilçem adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.




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