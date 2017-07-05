Başkan Yalçın’dan köy ziyareti

Burada açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnegöl’ün güzel şirin köyü olan Güzelyurt köyünde ziyarette bulunduklarını belirterek, ”Köy halkımızla şuanda yapımı devam eden Ahi dağı yolu hakkında istişarelerde bulunduk. Bu yolun yapılması Pazaryeri kadar Güzelyurt köyünü de ilgilendirmektedir. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Misafirperverliklerinden dolayı başta Güzelyurt muhtarım olmak üzere tüm köylülerime teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızla hep birlikte kazanacağız” dedi.