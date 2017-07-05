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05 Temmuz 2017 13:03

Başkan Yalçın’dan Vali Büyükakın’a ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, göreve yeni başlayan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yalçın’dan Vali Büyükakın’a ziyaret

05 Temmuz 2017 13:03


Ziyaretle ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Valisi’nin kendilerini makamında kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek, “Göreve yeni başlayan sayın Valimiz Tahir Büyüküakın’ı makamında ziyaret ettik. Kendilerine çalışmalarımız hakkında bilgiler vererek, istişarelerde bulunduk. Kendilerine yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.


Öte yandan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant’ı da ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlarla alakalı olarak istişarelerde bulundular.




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