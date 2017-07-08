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08 Temmuz 2017 09:59

Başkan Yaman, gençlerin mutluluğuna ortak oldu

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul Bilecikliler Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Çam’ın oğlunun nikah törenine katılarak, çiftin sevincini paylaştı.

Başkan Yaman, gençlerin mutluluğuna ortak oldu

08 Temmuz 2017 09:59


Bayırköy’de bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikahta Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, nikah şahitliği yaptı. Törende çiftlere hitaben kısa bir konuşma yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, güzel bir anı yaşadıklarına ve bu anıya şahit olduklarını belirterek, ’’İnşallah burada sizin gibi değerli dostların katılımıyla gerçekleştirilen nikah, hayat boyu mutluluk ve sağlık ile devam eder. Çiftin birbirine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmemesini temenni ediyorum. Ancak hayat içinde bazen iniş ve çıkışlar da oluyor. Sıkıntıların olduğu dönemde de sizler gibi dostların da yanlarında yer almasını diliyorum. İnşallah bu birliktelikten hayırlı evlat ve nesillerin yetişmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.




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