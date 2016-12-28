Başkan Yaman’a ziyaretler

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a ziyaretler devam ediyor.

Yaman’ı makamında Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bozüyük Başkan Yardımcısı Mustafa Yörükçü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü İsmail Şen, Posta Telgraf ve Telefon(PTT) İnsan Kaynakları Sorumlusu Sedat Çakmak, BEM-BİR-SEN Bielcik İl Başkanı Güray Karamankaya ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette ülke gündemi, Bilecik ili hakkında istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yaman, misafirlerine Beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.