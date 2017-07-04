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04 Temmuz 2017 10:34

Başkan Yaman’a ziyaretler

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a ziyaretler devam ediyor.

Başkan Yaman’a ziyaretler

04 Temmuz 2017 10:34


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ”Darıca Bilecikliler Dernek Başkanımız Sayın Erol Kavas ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret ederek 1 Ağustos salı günü düzenledikleri etkinlik davetiyesini bizlere ilettiler kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından, İstanbul Günüören Dernek Başkanımız Sayın Macit Gürses ve Günüörenli kardeşlerimiz bugün bizleri ziyaret ederek plaket takdiminde bulundular onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.




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