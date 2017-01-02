Başkan Yaman’dan teröre lanet mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul Ortaköy’de yaşanan terör saldırısını lanetledi.

Başkan Yaman, yayımladığı mesajında, terörün yine masum canları hedef aldığını belirtti. Yeni yılda da terörün çirkin yüzünün görüldüğünü belirten Yaman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Terör yine masum canları hedef aldı. Yeni yıl yeni umutlara yelken açarken, hain alçakça yapılan saldırılarla hiçbir şeyden haberi olmayan sadece birkaç saatlik eğlenmeye gelen masum vatandaşlarımızı hedef almıştır. Bizler karıncayı incitmekten korkarken, hain saldırılarda insanlarımızın canlarını almaktan bir nebze olsun çekinmeyenler Müslüman olamazlar. Bu saldırıları düzenleyenleri Allah Kahhar ismiyle kahretsin. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, bunu da hiçbir kuvvet bozamayacaktır. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”