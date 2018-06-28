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28 Haziran 2018 16:48

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

28 Haziran 2018 16:48


Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, belediye ekipleri tarafından Bozüyük’te devam eden asfalt yenileme, su ve kanalizasyon ile düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma alanlarını tek tek gezen ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Avcıoğlu; “Bozüyük Belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çeşitli noktalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, vakit hizmet vakti ve bizler Bozüyük için çalışmaya aralıksız olarak devam edeceğiz” dedi.


İncelemelerin sonunda Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu çalışanlara kolaylıklar dileyerek çevrede bulunan vatandaşlar ile sohbet ederek, talep ve istekleri doğrultusunda notlar aldı.




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