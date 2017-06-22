Başkan Yardımcısı Ay, bayram öncesi çalışmaları inceledi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, ilgili birim müdürleri ile birlikte şehrin dört bir köşesinde devam eden çalışmaları incelediklerini belirterek, ”Bilecik Belediyesi olarak şehrimizin dört bir köşesinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizimle birlikte vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen inşaat çalışmaları da sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yetkilileri ile halihazırda devam eden çalışmaları inceledik. İncelemelerimizin asıl amacı, şehrimizin dört bir köşesinde devam eden inşaat çalışmalarından dolayı vatandaşlarımızın Bayram boyunca ve daha sonrasında bir mağduriyet ve rahatsızlık yaşamamasını sağlamaktır. İncelemelerimiz kapsamında gerek görüntü kirliliği gerek, fiziki anlamdaki uygunsuzlukları kontrol ettik. Buna bağlı olarak cadde ve sokaklarımızın trafiği başta olmak üzere park ve bahçelerimizdeki düzen ve temizlik çalışmalarında herhangi olumsuz bir durumun olup olmadığını kontrol ettik. Bunlara ek olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şehrimizin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yeşil alanlar ve bahçelerimizde gerekli hazırlıkların tamamlandığını gördük. Diğer yandan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz eliyle yürütülen çalışmalar ile inşaat alanlarındaki imar durumu ve yapılması gereken konuları gözden geçirdik. Böylelikle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramına en güzel şekilde girmesi ve bayram boyunca bu anlamda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması yönünde tedbirler almış olduk” dedi.