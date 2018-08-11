Başkan Yılmaz’dan öze dönüş çağrısı

Celali Yılmaz, açıklamasında ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarını değerlendirdi. Tasarruf ve üretimin birleşmesiyle sıkıntıların giderilebileceğini aktaran Başkan Yılmaz, "ABD ve bazı ülkelerin uyguladığı veya uygulamak için fırsat kolladığı ambargo bizi kendi özümüze döndürmeye vesile olsun inşallah. ’Her şerde bir hayırdır vardır’ hadisini de göz önünde bulundurarak savunma sanayisinde yaptığımız atılımı, ağır sanayide de yapalım. Tarımda da yapalım. Ekilmedik boş arazi kalmasın. Mesela devlet iş kapısı olmaktan çıkarılsın girişimciliği teşvik ederek istihdam oluşturalım. Yurt içi ve Türki Cumhuriyetlerde bizi seven devletlerle, İslam ülkeleriyle ticari ilişkilerimizi büyütelim. En üst makam sahiplerinden en alta kadar topyekün tasarruf etmeye başlayalım. Yoklukla bir yere gitmeyelim. Makam araçlarını azaltalım. Hatta acil olmadıkça kullanmayalım. Almanya ve Japonya’nın yaptığı gibi günde 2 saat ücretsiz devlet için fazladan çalışalım. Bunun karşılığında ekonomik bağımsızlığımızı da kazanalım. Yine eskisi gibi Türk ve İslam dünyasına önder tüm ülkelere de örnek olalım. Buluş ve patentte üst sıralara yükselelim" dedi.

"Herkes elini taşın altına koymalıdır"

Herkesin bugünlerde vazife üstlenmesinin gerektiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "2016 yılında ’Milli Duruş Milli Buluş Seferberliği’ kapsamında ’teknolojik kurtuluş savaşına var mısınız?’ demiştik, başlatmanın tam zamanı. İran’a yıllarca ambargo uyguladılar. Petrol ve doğalgaz sayesinde ayakta kaldı. Biz ise gerek zirai gerekse sanayi üretimi ile kendimize yeterek ihracatla ayakta kalabilir, hatta küresel güç olabiliriz. Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği olarak bizler yine rol model iş insanlarımızı daha fazla öğrencilerle buluşturarak, başarı hikayeleriyle onları girişimciliğe özendirecek patentli ve yenilikçi ürünleri stant açarak ülkemizde yapılan buluşların sergilendiği Bölge Mucitler Sergisini genişleteceğiz. 11 ildeki mucitlerimizi bir araya getireceğiz. Bu zor zannettiğimiz büyük fırsatı değerlendirmek içinde muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunun bilinciyle birlik beraberlik içerisinde herkes elini taşın altına koymalıdır. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kaydetti.