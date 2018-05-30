Bastonlarını atıp spor salonuna koştular

Bilecik Belediyesinin üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği tarafından koordinasyonu yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, dünya çapında 960 hareket noktasında etkinliğin yapıldığı hafta içerisinde ülkede 25 noktada, Bilecik’te de 4 ayrı noktada faaliyetler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Huzurevi sakinleri açma, germe hareketleri yapıp koşu bandında yürüyerek farkındalık oluşturdu.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Ecem Çalışkan, Avrupa Hareket Temsilcisi olduğunu söyleyerek, "Bu yıl biz 3’üncüsünü düzenliyoruz Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili etkinliklerimizin. Dünyada 960 hareket noktası var. Türkiye’de ise 25 hareket noktasının 4’üncüsü bize ait. Dün ilkini huzurevinde gerçekleştirdik. Projemizi Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar bize desteklerini 3 yıldır esirgemiyorlar ve birlikte projeyi yapıyoruz. Bugün onlar bize geldiler. Belki şimdiye kadar hiç spor salonuna gelmeyen yaşlılarımız bu vesileyle spor salonunda spor aletleriyle spor yapma şansını da bu anlamda yakalamış oluyorlar. Onlar bize gerçekten enerji ve güç veriyorlar. Bilecik genciyle yaşlısıyla hareketleniyor” şeklinde konuştu.

“Projelerimize yaşlılarımızla birlikte devam edeceğiz”

Bilecik Belediyesi Kadın Spor Yaşam Merkezi Sorumlusu İlker Çınar ise 2018 Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önemli olan buradaki etkinliklerimizde yaşlılarımıza ileriki hayatlarında doğru nefes alabilmeyi, doğru hareket edebilme yeteneği kazandırabilmek. Onlara bir nevi olsun oradaki ortamdan uzaklaştırarak hep beraber farklı ortamlara sokabilmek. Önümüzdeki haftalarda da yeni projelerimize yaşlılarımızla birlikte devam edeceğiz” dedi.

Huzurevi sakinleri etkinlikten memnun

Etkinliğe katılan huzurevi sakini Kazım Alver, “Biz Bilecik Belediyesinin spor salonuna geldik ve makineleri tanıdık. Çok muazzam hoşumuza gitti. Her zaman da gelmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Diğer bir huzurevi sakini Mestan Balkaya ise etkinliği çok güzel bulduğunu belirterek, "Rahat öyle bir zorluğu yok. Ben astım ve bronşit hastasıyım böyleyken çok rahat. Bunu herkes yapamaz. Ben burada huzurevinde kalıyorum. Nasip olursa her zaman gelmek isterim” dedi.