Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 11:18

Bayırköy Beldesi futbol sahasına kavuşuyor

Bayırköy Beldesi futbol sahasına kavuşuyor

11 Ocak 2017 11:18

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde yapımı devam eden futbol sahasında sona yaklaşılıyor.
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet KAsapoğlu’nu ziyaret ederek sahanın tamamlanma sözleşmesini imzaladı. En kısa zamanda Bayırköylü gençlerin hizmetine açılması planlanan sahada böylece sona yaklaşılır oldu. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Yaman, “Beldemizde yapımı devam eden futbol sahamızın tamamlanması için Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile sözleşmemizi imzaladık. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir’e, AK Parti Bilecik İl başkanımız Sayın Fikret Karabıyık’a beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah gençlerimizin uzun zamandır bizlerden bekledikleri sentetik yüzeyli futbol sahamızı en kısa zamanda onların hizmetine sunacağız” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç