Bayırköy Beldesi futbol sahasına kavuşuyor

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde yapımı devam eden futbol sahasında sona yaklaşılıyor.

Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet KAsapoğlu’nu ziyaret ederek sahanın tamamlanma sözleşmesini imzaladı. En kısa zamanda Bayırköylü gençlerin hizmetine açılması planlanan sahada böylece sona yaklaşılır oldu. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Yaman, “Beldemizde yapımı devam eden futbol sahamızın tamamlanması için Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile sözleşmemizi imzaladık. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir’e, AK Parti Bilecik İl başkanımız Sayın Fikret Karabıyık’a beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah gençlerimizin uzun zamandır bizlerden bekledikleri sentetik yüzeyli futbol sahamızı en kısa zamanda onların hizmetine sunacağız” dedi.