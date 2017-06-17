Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 15:48

Bayırköy Beldesi güzelleştiriliyor

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla belde yenilenmeye devam ediyor.

Bayırköy Beldesi güzelleştiriliyor

17 Haziran 2017 15:48


Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye ekipleri tarafından belde de yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, ”Beldemiz Sanayi Bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan çevre temizliğinden sonra bu mevkide ağaçlandırma çalışmalarımız yapılarak, bölgenin daha güzel bir görünüme kavuşması sağlandı. İkinci bir çalışma olarak çevre, yol, refüj, temizliği çalışmalarımız devam ederken temizlenen sahada ağaçlandırma çalışmalarımız başlayacaktır. Bir diğer çalışma ise, Beldemiz Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi 101’inci sokağın bir bölümünde, yol çalışması esnasında yumuşak zeminin kayması sonucu yıkılan istinat duvarı çalışanlarımız tarafından tekrar yapılarak onarıldı. Beldemizin güzelleşmesi ve yenilenmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    25°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!