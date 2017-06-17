Bayırköy Beldesi güzelleştiriliyor

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye ekipleri tarafından belde de yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, ”Beldemiz Sanayi Bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan çevre temizliğinden sonra bu mevkide ağaçlandırma çalışmalarımız yapılarak, bölgenin daha güzel bir görünüme kavuşması sağlandı. İkinci bir çalışma olarak çevre, yol, refüj, temizliği çalışmalarımız devam ederken temizlenen sahada ağaçlandırma çalışmalarımız başlayacaktır. Bir diğer çalışma ise, Beldemiz Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi 101’inci sokağın bir bölümünde, yol çalışması esnasında yumuşak zeminin kayması sonucu yıkılan istinat duvarı çalışanlarımız tarafından tekrar yapılarak onarıldı. Beldemizin güzelleşmesi ve yenilenmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.