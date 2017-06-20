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20 Haziran 2017 11:55

Bayırköy Beldesi’nde çalışmalar devam ediyor

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından belde de yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bayırköy Beldesi’nde çalışmalar devam ediyor

20 Haziran 2017 11:55


Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, ”Beldemiz Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki ara sokakta yolun deforme olması sonucu, çalışanlarımız tarafından tamir edilerek eski haline getirildi. Öte yandan, beldemizdeki park bahçe ve yol kenarlarındaki yabani otlarla mücadele amacıyla ekiplerimiz tarafından ilaçlama yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın park, bahçe ve yol kenarlarında hayvan otlatmamaları önemle rica olunur” dedi.




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