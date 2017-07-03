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03 Temmuz 2017 12:23

Bayırköy’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bayırköy Belediye ekiplerince alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

03 Temmuz 2017 12:23


Bayırköy Beldesi Gazi Mahallesi 1. Sokak’ta alt yapı yenileme çalışması dolayısıyla kilit parke taşı söküm çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Kazlar Deresi kenarında bulunan yürüyüş yolunun devamı niteliğinde olan sokağın bazı kesimlerinde deformelerin olduğunu gördük. Ayrıca bu sokakta alt yapının yenilenmesinin ardından, üst yapının tamamlanarak yürüyüş yoluyla bir bütün oluşturacağız. Çalışmalar esnasında oluşabilecek her türlü rahatsızlık dolayısıyla, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmaları en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.




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