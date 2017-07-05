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05 Temmuz 2017 12:28

Bayırköy’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bayırköy Belediyesi ekiplerince alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

05 Temmuz 2017 12:28


Bayırköy Beldesi Gazi Mahallesi 1. Sokak’ta alt yapı yenileme çalışması dolayısıyla korige borular döşenerek yenileme çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, ”Gazi Mahallesi 1. sokakta alt yapı yenileme çalışmalarımız, çalışanlarımız tarafından korige borular döşenerek yenilenmektedir. Halkımızın rahatlığı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.


Öte yandan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede devam eden Bayırköy Göletinin çalışmalarını ve Bayırköy Kapalı Spor Salonunu da inceleyerek, “Gölet çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanıp, su tutumu da başlayacak. Buranın önümüzdeki yıllarda çevre düzenlemesinin yapılarak, güzel bir mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.




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