Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:09

Bayırköy’de Hıdrellez ve Gençlik Festivali konseri

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından Hıdrellez ve Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Tan Taşçı ve Aysel Yakupoğlu konseri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Bayırköy’de Hıdrellez ve Gençlik Festivali konseri

14 Mayıs 2018 15:09


Bayırköy Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen konsere Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


Konser öncesi konuşma yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdrellez şenliklerinin gündüz başlayarak, gece de Cengiz Küçükayvaz’ın sunuculuğunda Tan Taşçı ve Aysel Yakupoğlu konserler ile devam edeceğini belirtti. Yaman, "Birliğimiz beraberliğimiz gerçekten çok önemli. Üç bin nüfuslu bir belde, yarı olimpik yüzme havuzuyla, kapalı spor salonuyla ve Bilecik’in gururla her zaman söylüyoruz ilk ışıklı stadıyla, doğalgazıyla, spor alanlarıyla, halı sahasıyla, sağlıklı yaşam merkeziyle güzel bir belde olduk. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Göletimiz de demir yoluyla, yan yol da bittiğinde daha yaşanılabilir bir belde haline getireceğiz. Bunları biz tek başımıza yapmıyoruz onu söyleyeyim. Özellikle belediye çalışanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz derken şunu demek istiyorum. Belde nüfusumuz 9 tane belediye meclis üyemiz var. Hiçbir parti ayrımı yapmadan bizle birlikte hareket edip bu güzellikleri size sağlayan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İnşallah böyle etkinliklerimiz bundan sonra devam edecek, Bayırköy’de yapmaya devam edeceğiz. Edeceğiz, niye edeceğiz sizler bu konuda yalnız bırakmıyorsunuz işte Hıdrellez alanını gördüğümüzde çok mutlu olduk" dedi.


Hıdrellez ve gençlik festivali Tan Taşçı ve Aysel Yakupoğlu’nun birbirinden güzel eserleri seslendirmesi ile sona ererken konser sonunda Başkan Yaman sanatçıları beldeye özgü bir takım hediyeler taktim etti. Gece havai fişek gösterisi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç