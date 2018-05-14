Bayırköy’de Hıdrellez ve Gençlik Festivali konseri

Bayırköy Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen konsere Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Konser öncesi konuşma yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdrellez şenliklerinin gündüz başlayarak, gece de Cengiz Küçükayvaz’ın sunuculuğunda Tan Taşçı ve Aysel Yakupoğlu konserler ile devam edeceğini belirtti. Yaman, "Birliğimiz beraberliğimiz gerçekten çok önemli. Üç bin nüfuslu bir belde, yarı olimpik yüzme havuzuyla, kapalı spor salonuyla ve Bilecik’in gururla her zaman söylüyoruz ilk ışıklı stadıyla, doğalgazıyla, spor alanlarıyla, halı sahasıyla, sağlıklı yaşam merkeziyle güzel bir belde olduk. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Göletimiz de demir yoluyla, yan yol da bittiğinde daha yaşanılabilir bir belde haline getireceğiz. Bunları biz tek başımıza yapmıyoruz onu söyleyeyim. Özellikle belediye çalışanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz derken şunu demek istiyorum. Belde nüfusumuz 9 tane belediye meclis üyemiz var. Hiçbir parti ayrımı yapmadan bizle birlikte hareket edip bu güzellikleri size sağlayan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İnşallah böyle etkinliklerimiz bundan sonra devam edecek, Bayırköy’de yapmaya devam edeceğiz. Edeceğiz, niye edeceğiz sizler bu konuda yalnız bırakmıyorsunuz işte Hıdrellez alanını gördüğümüzde çok mutlu olduk" dedi.

Hıdrellez ve gençlik festivali Tan Taşçı ve Aysel Yakupoğlu’nun birbirinden güzel eserleri seslendirmesi ile sona ererken konser sonunda Başkan Yaman sanatçıları beldeye özgü bir takım hediyeler taktim etti. Gece havai fişek gösterisi ile son buldu.