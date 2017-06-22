Bayırköy’de iftar programı düzenlendi

Düzenlenen iftar programına, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında konuşma yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Kadir Gecesi’nde vatandaşlarla beraber iftar yapmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşadıklarını belirterek, ”Bin aydan daha hayırlı kadir gecesinde Bayırköy beldemizde düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimize yoğun katılım gösteren belde halkıma ve tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yapmış olduğumuz duaları bu mübarek gecede kabul eylesin” dedi.