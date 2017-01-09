Bayırköy’de kar temizliği

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde yoğun kar yağışının durmasıyla tehlike arz eden bölgeler temizlendi.

Bayırköy Belde Belediyesi bahçesinde yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar için tehlike arz eden sarkıtlar ve ağaçlar temizlendi. Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Beldemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç dallarında biriken kar kütleleri, havanında dona çekmesi sebebiyle dallara zarar vermemesi için, çalışanlarımız tarafından temizlenmekte. Aynı zamanda vatandaşlarımız için tehlike arz eden sarkıtları da temizledik. Her şey vatandaşlarımız için” ifadelerini kullandı.