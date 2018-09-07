Bayırköyspor Hasan Kol’a emanet

Amatör Lig temsilcilerinden Bayırköyspor, antrenör tercihini geçen sene Bilecikspor’un başında bulunan Hasan Kol’dan yana kullandı.

Bayırköyspor kulüp binasında Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bayırköyspor Kulübü Başkanı Okan Kızmaz’ın da hazırda bulunduğu imza töreninde tecrübeli antrenör Hasan Kol ile 1 yılık anlaşma yapıldı. Bir süredir Bayırköyspor ile antrenmanlara çıktığını aktaran Kol, "Bu kulübe gelmekten öncelikle çok mutluyum. Beni bu kulübün başına getirmek için büyük uğraş veren başta Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bayırköyspor Kulübü Başkanı Okan Kızmaz’ın bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise bu yıl Bayırköyspor’un ligde üst sıralarda yer alması için bütün imkanları kullanacaklarını ifade etti.

Öte yandan Bayırköyspor dış transferde Vezirhanspor’dan Alperen Arabacı’yı renklerine bağlarken, iç transferde de Şahin Ada ve Gökhan Doğruoğlu ile sözleşme yeniledi.