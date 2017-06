Bayram çikolata ve şekerlerine bu sene ilgi daha çok

Bilecik’te Ramazan Bayramı öncesi şekerlerin tezgahlarda yerlerini almasıyla bayram coşkusunun geldiğini belirten esnaf İlhan Öztürk, Bayram şekerleri her sene olduğu gibi çeşitlerimiz bol. 8 liradan başlıyor şekerler 12 lira, 16 liraya kadar şeker fiyatları var. Çikolata fiyatları 12 liradan başlıyor, 60 liraya kadar kilo fiyatları değişiyor. Her markadan çeşitli şeker ve çikolatalarımız bulunmakta. Her zaman ki gibi müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen seneye göre halkın rağbeti daha çok. Bunun sebebi de okulların biraz daha geç kapanması. Geçen sene satışlarımız biraz durgundu. Bu sene satışlarımızdan memnunuz” dedi.