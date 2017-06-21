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21 Haziran 2017 18:12

Bayram çikolata ve şekerlerine bu sene ilgi daha çok

Bilecik’te Ramazan Bayramı öncesi bayram çikolataları ve şekerleri tezgahlardaki yerini alırken, satıcılar geçen seneye göre satışların daha iyi olduğunu söylediler.

Bayram çikolata ve şekerlerine bu sene ilgi daha çok

21 Haziran 2017 18:12


Bilecik’te Ramazan Bayramı öncesi şekerlerin tezgahlarda yerlerini almasıyla bayram coşkusunun geldiğini belirten esnaf İlhan Öztürk, Bayram şekerleri her sene olduğu gibi çeşitlerimiz bol. 8 liradan başlıyor şekerler 12 lira, 16 liraya kadar şeker fiyatları var. Çikolata fiyatları 12 liradan başlıyor, 60 liraya kadar kilo fiyatları değişiyor. Her markadan çeşitli şeker ve çikolatalarımız bulunmakta. Her zaman ki gibi müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen seneye göre halkın rağbeti daha çok. Bunun sebebi de okulların biraz daha geç kapanması. Geçen sene satışlarımız biraz durgundu. Bu sene satışlarımızdan memnunuz” dedi.




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