Bayram öncesi kasaplarda denetim

Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Veteriner Hekim Şenol Özgen ve zabıta memurlarının katıldığı denetimlerde fabrika satışı olan ve direk satımı gerçekleştirilen ürünlerin raf ömrünün uygunluğu, Gıda yönetmeliği kapsamında fermente işlem görüp görmediği bilgisinin yazılı olup olmadığı bilgisi kontrol edildi. Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde gerekli durumlarda esnaf ve işletmecilere uyarılarda bulundu. Diğer zamanlarda olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşların sağlıklı ve güven içerisinde ürünleri temin etmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarda gerçekleştirileceği bildirildi.

Öte yandan yetkililer, herhangi bir konuda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini belirtti.