Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:21

Bayram öncesi kasaplarda denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde faaliyet gösteren kasap marketler ile alışveriş merkezlerindeki kasap reyonlarında denetim yapıldı.

Bayram öncesi kasaplarda denetim

23 Haziran 2017 14:21


Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Veteriner Hekim Şenol Özgen ve zabıta memurlarının katıldığı denetimlerde fabrika satışı olan ve direk satımı gerçekleştirilen ürünlerin raf ömrünün uygunluğu, Gıda yönetmeliği kapsamında fermente işlem görüp görmediği bilgisinin yazılı olup olmadığı bilgisi kontrol edildi. Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde gerekli durumlarda esnaf ve işletmecilere uyarılarda bulundu. Diğer zamanlarda olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşların sağlıklı ve güven içerisinde ürünleri temin etmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarda gerçekleştirileceği bildirildi.


Öte yandan yetkililer, herhangi bir konuda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!