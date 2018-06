Bayram tatiline çıkacak sürücülere uyarılar

Ramazan Bayramı tatili ile birlikte yollarda hareketliliğin arttığını ve bayram süresince de yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini bildiren Başkan Çeşmeci, hava sıcaklıklarıyla dikkat dağınıklığı da olabileceğini ifade etti. Yola çıkacakların öncelikle dinlenmiş vaziyette ve havanın serin olduğu saatleri tercih etmesinin iyi olacağını aktaran Başkan Çeşmeci, mutlaka 15 dakika mola verilmesini önerdi. Çeşmeci, “Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte başlayan bu tatil yaz tatilinin ikinci ayağının başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle yollar çok kalabalık olacak. Geçen yıl Ramazan Bayramında meydana gelen trafik kazalarında birçok kişi hayatını kaybederek, ailesine mübarek günde üzüntü yaşatmıştır. İnşallah bu yıl herkes daha dikkatli olur ve kurallara riayet eder kimse üzülmez. Geçtiğimiz yıllarda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden kazalara bakıldığında kusurların yüzde 95’e yakınının sürücü kaynaklı olduğu görülmüş. Trafikte yer alan her sürücü, hatta yaya ve yolcuların da üzerine düşen sorumlulukları bulunuyor. Araçlarda 15 yaşından küçük çocuklarımızı kesinlikle ön koltuğa oturtmayalım, ön arka koltuk ayrımı gözetmeksizin araç ile seyahat eden herkes mutlaka kemer taksın, hız limitlerinin aşılmaması ve limitlere kesinlikle uyulması can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yedek lastiğinizi kontrol edin. Rot-balans ayarlarınızı, frenleri kontrol ettirin. Radyatördeki antifriz miktarını ölçtürün. Silecek lastiklerine bakın. Silecek suyunu tamamlayın. Motor yağını, elektrik aksamını kontrol edin. Far ayarlarını yaptırın. Sinyaller, stop ve park lambalarını kontrol ettirin. Yağ ve su kaçağı olup olmadığına dikkat edin. Cam suyu fıskiyelerini kontrol edin, cam suyu eksikse tamamlayın. Araçlarda yangın söndürme cihazı, iki adet reflektör, stepne ile ilk yardım çantası olmadan kesinlikle yola çıkılmamalıdır” dedi.

"Yorgun ve uykusuz olarak yola çıkmayalım"

Başkan Çeşmeci; “Sürücülerimiz yola trafiğin az olduğu saatlerde çıkmaya çalışsın. Asla yorgun ve uykusuz olarak yola çıkmayalım. Çünkü bayramlarda artan trafik kazaları herkesi derinden üzüyor. Bu acı bilançoya rağmen trafik kurallarına uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Kazalarda yaşanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarına uyarak ve toplu taşıma araçlarını tercih ederek durdurabilir ve azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.