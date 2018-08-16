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16 Ağustos 2018 09:44

Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı

Bilecik’te Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla tatlıcılarda hareketlilik başladı.

Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı

16 Ağustos 2018 09:44


Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar tatlılara büyük ilgi gösteriyor. Bilecik’te hissedilir bir bayram coşkusu yaşandığını belirten tatlıcı İlknur Kokaç, fiyatların geçen yıla oranla arttığını belirterek, “Bayramın vazgeçilmesi olan baklavada fiyatın artması müşterileri etkilemedi. En çok satılan tatlılarımız fıstıklı özel, şöbiyet bunlar tercih ediliyor. Cevizli baklavalarımız da tercih ediliyor. Fiyatlarımız fıstıklı çeşitlerimizin kilosu 70 lira. Cevizli baklavalarımızın kilosu 50 lira. Bayram için de aynı fiyatlarda olacak, bayram için ayrı fiyat çıkarmayacağız” dedi.




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