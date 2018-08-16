Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar tatlılara büyük ilgi gösteriyor. Bilecik’te hissedilir bir bayram coşkusu yaşandığını belirten tatlıcı İlknur Kokaç, fiyatların geçen yıla oranla arttığını belirterek, “Bayramın vazgeçilmesi olan baklavada fiyatın artması müşterileri etkilemedi. En çok satılan tatlılarımız fıstıklı özel, şöbiyet bunlar tercih ediliyor. Cevizli baklavalarımız da tercih ediliyor. Fiyatlarımız fıstıklı çeşitlerimizin kilosu 70 lira. Cevizli baklavalarımızın kilosu 50 lira. Bayram için de aynı fiyatlarda olacak, bayram için ayrı fiyat çıkarmayacağız” dedi.