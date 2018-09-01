BBP Genel Başkanı Destici Osmaneli’de açılışlara katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in Osmaneli ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Büyük Birlik Partisi Osmaneli İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine gelen Mustafa Destici burada partililerle buluştu. Başkan Destici’yi; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanı Murat Önal, Osmaneli İlçe Başkanı Cemal Gül ve partililer karşıladı.

Ardından Büyük Birlik Partisi Osmaneli İlçe Başkanlığı binası önünde kurdele kesen Destici, binanın hayırlara vesile olmasını diledi. Burada bir de konuşma yapan Destici, “Partimizin ilçe teşkilat binasını ve Alperen Ocakları Vakfımızın açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bizler 29 Ocak 1993’te, şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun liderliğinde ’İlayi kelimetullah için nizamı alem’ diyerek yola çıkmış alperenleriz. Dünyadaki mazlumların yanında olmak ve onların sesi olmak ve zulüm kimden gelirse gelsin zulmedenlerin karşısında olacağız. Biz de Büyük Birlik partisi olarak, alperenler olarak önceliğimiz hem bu Anadolu coğrafyamızda Türkiye’mizde yaşayan insanlarımız, kardeşlerimiz, soydaşlarımızın da sorumluluklarının üzerimizde olduğunu bilerek siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Bugün Doğu Türkistan’da Uygur Türkü kardeşlerimiz katil Çin’in çizmeleri altında inim inim inlemektedir. Bir milyondan fazla Uygur Türkü fikri ıslahat çalışmaları altında kamplara toplanmış, asimile olmakta direnenler ya öldürülüyor ya da ağır işkencelere tabi tutuluyor. Bazı İslam ülkelerinin başında bulunan devlet başkanları, krallar ya da liderler de zulmediyor. İşte Yemen’de yaşanan zulüm de bunlardan bir tanesi. Bugün Yemen’de neredeyse her gün yüzlerce çocuk, kadın, genç, yaşlı kardeşimiz hayatını kaybediyor. Hem de Müslüman bir ülkenin saldırısıyla hayatlarını kaybediyorlar" dedi.

Amerika’nın kaos çıkartma şansının referandum ile yok olduğunu kaydeden Destici, "Bütün bu devleti bize yurt yapan Alparslan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e kadar devletimize milletimize emeği geçen bütün ecdadımızı da rahmetle anıyoruz. Başta ABD olmak üzere çıldırtan önemli hadiselerden biri de 16 Nisan’daki referandumdaki sistem değişikliği olmuştur. Çünkü eski sistemde istedikleri zaman kaos çıkartabiliyorlardı, kriz çıkartabiliyorlardı. İstemedikleri yönetimleri ya kaostan ya da krizler ile; olmadı darbeler ile yönetimden uzaklaştırıp kendi istediklerini uygulayacak yönetimlerinin iş başına gelmelerini sağlayabiliyorlardı. Yeni sistem ile birlikte artık ellerinden bu imkan alındı. Kudurmalarının, saldırmalarının ve ambargolarının en büyük sebebi de budur. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına baktığımız zaman eğer eski sistemde olmuş olsaydı, hükümet kurulması için meclise gidilecekti ve belki hükümet kurulamayacaktı. Yeni sistemde halkın iradesiyle seçilen yeni Cumhurbaşkanı milletten aldığı yetkiyle Türkiye’yi 5 yıl boyunca yönetecek hükümeti kurdu. Hükümetin artık gensoru veya güvenoyu diye bir problemi yok. Yani batı başta ABD olmak üzere istediği gibi mecliste kriz ve kaos çıkartamayacak. İçeride verdiği destek yetmedi, şimdi ne yaptı? Suriye’yi karıştırarak PKK, PYD, YPG adıyla yeni terör örgütleri kurdurdu. Onlar üzerinden de Türkiye’ye saldırmaya başladı. Türkiye bunu fark etti. Önce Fırat Kalkanı harekatı ile PKK’yı nefes alamaz hale getirdi. Daha sonra İdlib Operasyonu ve en nihayetinde Afrin Operasyonu ardından da Sincar Operasyonu ve tabi bunların hepsini Türkiye yapmak zorunda. Türkiye bunları görmezden gelemezdi. Eğer biz bugün Sincar’ı görmezden gelirsek, ikinci bir Kandil’i karşımızda görürüz. Terörle uzun bir zaman mücadele etmek hem canımızı hem kanımızı hem de malımızı vermek zorunda kalırız. Onun için hangi bedeli ödememiz gerekirse bugün o bedeli ödeyeceğiz hem kendi topraklarımızı hem de hududumuzun hemen öbür tarafındaki yine bizim toprağımız sayılan bundan yüz sene önce bizim toprağımız olan ve şu anda da bizim kardeşlerimizin yaşadığı bu toprakları da terör örgütünün ve onların destekçilerinden temizlemek zorundayız, biz coğrafyamızı temizlemek zorundayız" diye konuştu.