Belde Danışma Toplantısı yapıldı

Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya AK Parti Bayırköy Kadın Kolları, meclis üyeleri ve AK Parti Bayırköy Gençlik Kolları katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Göreve geldiğimizden bu yana aralıksız olarak yaptığımız Belde Danışma Toplantımızı, belde başkanımız başkanlığında; kadın kollarımız, meclis üyelerimiz ve gençlik kollarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.