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Belden aşağısı olmayan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu

Bilecik’te, belden aşağısı kısmı olmayan engelli teyze, Belediye Başkanı Nihat Can’ı ziyaret etmek isteyince tüm ekipler adeta seferber oldu.

Bilecik'te, belden aşağısı kısmı olmayan engelli teyze, Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etmek isteyince tüm ekipler adeta seferber oldu.


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 12 yaşında iken üzerinden tren geçerek belden aşağısı olmayan Ayten Aka'yı (58) geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerindeki ikamet ettiğin evde ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Başkan Can'a, kendisini makamında iadeyi ziyaret yapmak istediğinde bulunan Aka'nın o arzusu gerçek oldu. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler özel bir araçla evinden alınan 58 yaşındaki Ayten Aka, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti. Aka'yı belediye binası girişinde karşılayan Başkan Can, kendisine bir takım hediyeler takdim etti. Ayten Aka ise; Başkan Can arzusunu yerine getirdiği için teşekkür etti.

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