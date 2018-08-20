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20 Ağustos 2018 16:33

Belediye Başkanı Bakıcı şehit ailelerini unutmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Bakıcı şehit ailelerini unutmadı

20 Ağustos 2018 16:33


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Bakıcı, vatani görevlerini yerine getirirken şehit olan Şehit Jandarma Çavuş Ekrem Pehlivan, Şehit Jandarma Er Faik Alkan ve Şehit Jandarma Komutanı Üstçavuş Fikret Son’un ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaretler sırasında şehit aileleri ile sohbet eden Bakıcı, "Sizler bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizin aileleri olarak her zaman baş tacımızsınız, her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız, bizlerde sizlerin birer evladıyız" dedi.


Ziyaretlerin ardından Başkan Bakıcı Şehit Jandarma Çavuş Ekrem Pehlivan’ın annesi Halime Pehlivan ile birlikte şehit için yapılmış hayratı ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerin ardından şehit aileleri kendilerini unutmadığı ve her zaman yanlarında olduğu için Bakıcı’ya teşekkür etti.




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