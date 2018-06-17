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17 Haziran 2018 20:13

Belediye Başkanı Şahin bayramı köylerde geçirdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Başkan yardımcısı Hayati Kaba, Ramazan Bayramı’nı Osman elinin köylerinde geçirdi.

Belediye Başkanı Şahin bayramı köylerde geçirdi

17 Haziran 2018 20:13

Başkan Şahin, bayram tatili boyunca Ağlan, Adliye, Boyunkaya Medetli, Günören, Erecek, Çerkeşli Köyleri dolaştı.


Her bayram tatilinde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nı da çalışarak geçiren Başkan Şahin, bayramlaşma programlarının yanı sıra Osmaneli’nin köylerine konuk oldu. Gittiği her köyde ilgi ve ikramlarla karşılanan Başkan Şahin, Ağlan, Adliye, Boyunkaya Medetli, Günören, Erecek, Çerkeşli Köylerini ziyaret etti.


Sosyal Belediyecilik anlamında birçok çalışmaya imza atan ve her yıl binlerce çocuğa çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde ve köylerde çocukları sevindirdi. Bayramların gelenekleri sürdürmekte önemli bir yeri olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şahin "Bayramlarda çocukları sevindirmek geleneklerimiz arasında yer alır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için önemli. Milli ve manevi değerlerini bilen bir gençlik yetiştirme hedefimiz çerçevesinde, geleceğimiz olan çocuklarımıza önem veriyoruz. Onların yüzü gülerse annelerin ve babalarında yüzü güler" dedi.


Köylülerle bayramlaşan Başkan Şahin, kendisine iletilen ihtiyaçları tek tek not aldı. Başkan Şahin’ e köylere yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür eden muhtarlar ve köylüler, hizmetlerle ilgili görüş ve önerilerini de dile getirdi. Çocukları oyuncaklarla sevindiren Başkan Şahin, gittiği köylerde hasta ve yaşlıları da ziyaret ederek, bayramda hayır dualarını aldı.




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