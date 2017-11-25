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25 Kasım 2017 15:24

Belediye Başkanı Şahin emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Şahin emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

25 Kasım 2017 15:24


Emekli öğretmenler Selahattin Bozkurt ve rahmetli Celil Yıldız öğretmenin eşini ziyaret eden Başkan Şahin, “Nesillerimizin yetiştirilmesinde yıllarını adamış değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. İdealini ve heyecanını genç ve dinamik tutan siz değerli öğretmenlerimiz bizlerin daima övünç kaynağıdır. Çok değerli öğretmenlerimin günlerini en kalbî dileklerimle kutluyor, kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak sizlere uzun ömürler versin. Bizim üzerimizde emekleriniz çok büyük. Haklarınızı bizlere helal edin. Bu ülke sizlerin yetiştirdiği öğrenciler sayesinde ayakta. Sizlerin yetiştirmiş olduğu öğrenciler de inşallah gelecek nesilleri yetiştirecekler” dedi.


Emekli öğretmenler ise, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu, yıllar geçse de ilk günkü heyecanın hiç bitmediğini hep taze kaldığını ifade ettiler




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